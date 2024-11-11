Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Kasım 2024 00:55
Ücretsiz izin hakkında

Değerli arkadaşlar benim sorum bakmakla yükümlü olduğumuz yakınımızin örneğin babamızın ağır engelli olması durumunda ücretsiz izine ayrılabilir miyim.Engelli bakım aylığı aldığından dolayı refakat iznine ayrilamayacagimi okudum internetten.Benim merak ettiğim ücretsiz izine ayrılabilir miyim.Dmk 108 A maddesine göre ayrılmam mümkün mü.Bilen arkadaş varsa cevaplarsa sevinirim.Diger E maddesi ücretsiz izin kullandım bu arada 1 yil o hakkim yok yani suan.saygilarimla

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