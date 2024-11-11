KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Kasım 2024 01:05
merkezi alım

Arkadaşlar merhaba. aralıkta merkezi atama olacak. ben normalde sağlık bakanlığını bekleyecektim ancak artık o kadar yoruldum ve atanamamaktan korkuyorum ki, merkezi atama için de tercih yapmaya karar verdim. sorum şu, merkezi atamada kadrolu olarak atandıktan sonra sağlık bakanlığı için tercih verip atanma gibi durum olduğunda geçiş yapabiliyor mu? ya da böyle bir şey mümkün olmuyor mu? bu konuda bana net bir bilgi verir misiniz, teşekkür ederim


Volkan5225
Aday Memur
11 Kasım 2024 01:37

Kadrolu olarak atandiginda tercih veremezsin bu net sözleşmeli atanirsan verrsin


helosla
11 Kasım 2024 02:20
ünvan değişik olunca olabiliyor diye biliyorum hocam. yoksa?
Volkan5225, 1 saat önce

Kadrolu olarak atandiginda tercih veremezsin bu net sözleşmeli atanirsan verrsin

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