KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Kasım 2024 01:42
Brans siralamasi belirsizligi h.k

İçimizde bilgisayar mühendisi olanlar vardır illaki veya yorum getirebilecek arkadaşlar soruyorum bilgisayar siralama islemini saniye içerisinde yapar işlemcisi sayesinde brans siralamalarini neden hemen yayinlamiyorlar verecekleri komuta bakıyor bir enterlik işi var

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