Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


11 Kasım 2024 05:02
Atamızı ölümünün 86.yilinda rahmetle aniyorum

Atami ölümünün 86.yilinda ve onun silah arkadaşlarını sevgiyle ve saygiyla aniyorum.

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