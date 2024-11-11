Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Kasım 2024 08:06
Diş Hekimi Tayini Hk.

Merhaba, ben özel sektör çalışanı olarak Ankara'da yaşıyorum. Eşim Van'a diş hekimi olarak atandı. Yer değişikliği mevzuatında stratejik personel olarak geçtiğinden 1400 küsür gün isteniyor. Benim gitme durumum yok. Şu an doğum izninde, buraya gelmesi için bir hakkımız/yolumuz yok mu?

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