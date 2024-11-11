Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Kasım 2024 09:12
Nakdi tazminat hakkında

Cümleten selamün aleyküm devreler. Yaklasık 1.5 ay önce başvurdugum nakdi tazminat ile alakalı hala bir ses yok nakdi tazminat bürosu ne zaman arasam komisyon toplanmadı deniyor. Bu komisyonun toplanma süresinin keyfiyeti ne zaman acaba? Bilgisi olan bilgilendirirse sevinirim Allah'a emanet


Türkçü07
Şef
11 Kasım 2024 09:16
2. derece kırıktan ne kadar tazminat alırım arkadaşlar tahmini?
Toplam 1 mesaj

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