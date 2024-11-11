Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Kasım 2024 11:16
Kadroludan sözleşmeye geçişte yıllık izin

Üni̇versi̇tede kadrolu olarak çalişiyordum .kültür turi̇zme 4b li̇ geçi̇ş yaptim i̇sti̇fa yoluyla, 30 günlük yillik i̇zi̇ni̇m vardi bu i̇zi̇nleri̇ kültür turi̇zmde kullanabi̇li̇rmi̇yi̇m

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