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Editörler : supporters.


11 Kasım 2024 11:19
Konut Kredisi Hakkında

Ben 6 Yıllık Memurum eşim 2 yıldır memur, konut kredisi çekmeyi düşünüyorum ev alabilmek için, bankalar ne kadar konut kredisi verebiliyor, alacağım ev diyelim 3 milyon, banka bana ne kadar kredi verebiliyor, 1 milyon veya 1.5 milyon kredi veriyor mu, 5 yıllığına veya 7 yıllığına

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