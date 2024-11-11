Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Kasım 2024 12:07
2024/2 TCDD Hareket Memuru Alımı

Merhaba değerli meslekteki abilerim arkadaşlarım, 2024/2 aralık atamasında hareket memuru alımı olacak mı bilgisi olan var mı ?

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