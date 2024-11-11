unvan değişikliği hakkında

Sanırım 5 yıl isteniyor Psikolog unvanı için. Yönetmeliğe bakınız ya da PGM'den bilgi alınız. Şartları sağlasanız bile PGM söz konusu pozisyonda açık olduğuna dair ilgili birimlerden dönüş almalı ve talebinizi uygun bulmalı. İnşallah böyle nitelikli personel, belirli bir süre hizmetin ardından (ilk unvanının hakkını vererek ve teşkilatı tanıdıktan sonra) uygun unvana en zahmetsiz şekilde geçebilir.

Bakanlığın nazik, kibar, görgülü, eğitimli insanlara ihtiyacı var. Üniversite tedrisatından geçmiş olan insanlarda bu tip profil ve yetkinlik çok daha fazla oluyor. Hakkınızda hayırlısı olsun.