Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Kasım 2024 12:12
unvan değişikliği hakkında

son gunlerde unvan değilişkliği sınavı yapılacağına dair duyumlar var. sisteme göre sınav basvuru yapabilmek için 2 yıl hizmey suresini planlamaktadırlar. aralıkta 2. yılımı doldurmus olacagım. su anki pozisyonumda mubaşirim ancak alanım ise psıkoloji. unvan değişikliği talebinde buluna bilir miyim ? yardımcı olursanız sevınırım.


MemurBey1988
Aday Memur
11 Kasım 2024 13:22

Sanırım 5 yıl isteniyor Psikolog unvanı için. Yönetmeliğe bakınız ya da PGM'den bilgi alınız. Şartları sağlasanız bile PGM söz konusu pozisyonda açık olduğuna dair ilgili birimlerden dönüş almalı ve talebinizi uygun bulmalı. İnşallah böyle nitelikli personel, belirli bir süre hizmetin ardından (ilk unvanının hakkını vererek ve teşkilatı tanıdıktan sonra) uygun unvana en zahmetsiz şekilde geçebilir.

Bakanlığın nazik, kibar, görgülü, eğitimli insanlara ihtiyacı var. Üniversite tedrisatından geçmiş olan insanlarda bu tip profil ve yetkinlik çok daha fazla oluyor. Hakkınızda hayırlısı olsun.

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