KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Kasım 2024 13:01
askerdeyken 4b alımına başvuru
ÖSYM, askerde olan adayların merkezi atama yoluyla kadrolu ve kit kontenjanlarına başvurabileceğini kılavuzda söylüyor. 4b Sözleşmeli alımlara da başvurabilir miyiz ? devlet memurları kanunun 48.maddesi sebep gösterilerek başvurumuz reddedilir mi ?

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