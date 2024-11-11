KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Kasım 2024 13:37
Dış Kaynak Subay Alımı Mülakat Tarihi
Merhaba arkadaşlar, dış kaynak subay alımı başvuruları 13 ekimde bitti hala çağrı sonuçları açıklanmadı. Ne zaman açıklanır tahmini yada bilgisi olan var mı ?

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