Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Kasım 2024 13:46
11-15 mesleki çalışma
Arkadaşlar mesleki çalışma başladı mı? ÖBA dan videoları göremedim. Bakabilen oldu mu?

fen-25
Şef
11 Kasım 2024 13:51

basladı.öba eğitimlere tıklayın orada çıkıyor.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
11 Kasım 2024 13:54

Evet, videolar yayında oba'da

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