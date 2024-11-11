Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Kasım 2024 13:48
Kadro derece

Merhaba ben 27.08.2014 yili memuriyet başlangıcım var lisans olarak başladım 10. Yılın doldu üzerine birkaç ay geçti kadro derecem hala 4-3 olarak gözüküyor. Hiçbir cezam yada soruşturma yok 3. Dereceye düşmek için bir yere başvuru yada herhangibi bir sürece mi girmeyeliyim. Birde ben yeşil pasaport için istiyorum 3. Dereceyi bunun için ne yapabilirim

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