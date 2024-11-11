4b koruma ve güvenlik yıllık izin

arkadaşlar koruma ve güvenlik görevlisiyim. 08.00-20.00 şeklinde 12 saat üzerinden çalışıyorum. 3 gün çalışıp 3 gün izin yapıyorum. 3 gün çalışıp sonra hak ettiğim 3 günlük izini kullandıktan sonra iş başı yapacağım gün 3 gün yıllık izin alsam izin dönüşü mü işe başlamam gerekiyor yoksa vardiyama göre izin bittikten 3 gün sonra mı başlıyorum? bu konuda bilgisi olan var mı?

arkadaşlar koruma ve güvenlik görevlisiyim. 08.00-20.00 şeklinde 12 saat üzerinden çalışıyorum. 3 gün çalışıp 3 gün izin yapıyorum. 3 gün çalışıp sonra hak ettiğim 3 günlük izini kullandıktan sonra iş başı yapacağım gün 3 gün yıllık izin alsam izin dönüşü mü işe başlamam gerekiyor yoksa vardiyama göre izin bittikten 3 gün sonra mı başlıyorum? bu konuda bilgisi olan var mı?