Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Kasım 2024 14:49
4b koruma ve güvenlik yıllık izin
arkadaşlar koruma ve güvenlik görevlisiyim. 08.00-20.00 şeklinde 12 saat üzerinden çalışıyorum. 3 gün çalışıp 3 gün izin yapıyorum. 3 gün çalışıp sonra hak ettiğim 3 günlük izini kullandıktan sonra iş başı yapacağım gün 3 gün yıllık izin alsam izin dönüşü mü işe başlamam gerekiyor yoksa vardiyama göre izin bittikten 3 gün sonra mı başlıyorum? bu konuda bilgisi olan var mı?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
11 Kasım 2024 15:16

Nöbetinize göre işe başlarsınız normalde ama kuruma da danışmanız gerekir nasıl uygulama yaptıklarını bilemem.

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