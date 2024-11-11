Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Kasım 2024 14:57
acil dogum izni!

Eşim Diş hekimi olarak özelde çalışmakta idi. Kamuya atandı. Özelde iken doğum iznine ayrılmıştı. Kalan doğum izni süresi göreve başlaması ardından kullanılabilir mi? Başhekimlik kullanamazsın demiş.


durmazyon
Aday Memur
11 Kasım 2024 15:35

Doğum izni doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 haftadır. Eğer bu süreyi aşmamışsa kullanabilir. Süre aşılmamışsa süt izni kullanılır. doğum izni bitiminden itibaren ilk 6 ay 3 saat sonraki 6 ayda 1,5 saat olarak kullanılır


fatihyakut
Aday Memur
11 Kasım 2024 16:13

Yani, doğumdan önce beklenenden erken doğum gerçekleşti ve 5 hafta doğum sonrasına aktarıldı. olur m

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