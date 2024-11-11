KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Kasım 2024 16:46
KPSS Tarihi ve Merkezi Atama
KPSS artık Eylül ayında yapılacak bir şey diye gördüm bu doğru mu? eğer doğruysa merkezi atama tarihlerinde bir değişiklik olur mu olması gerekmez mi

Çok Yazılan Konular

Sınavın iptal olmasını istemek en hafif tabiriyle akıl tutulmasıdır2024 KPSS İptal Nedeni !!Bir duyuma göre 2024 Kpss iptal edilecekmis!!!Berna sorusu maddi hata var denilerek iptal edildi ya diğerleri ??Özel sektörde mali müşavir olarak çalışıyorum.Özel sektörde mutlu değilim. 37 yaşındayım sizce ne yamerkezi alımSYDV Büro Personeli HakkındaÖnce KPSS 2022 Şimdi KPSS 2024KPSS'de yüksek puan almak yerleştirilmek için yeterli değildir?EEM brans siralamasi kac olmali sizce

Sözlük

Çocuk gülüşü 1 ekonomist 3 10 Kasım 1 seyyal 1 yaşam felsefesi 1 sağlık raporu 1 mefhum 1 Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 4 riyazet 2 muayyen 1

Son Haberler

'2024 İklim Durumu Güncellemesi' raporu yayımlandıÇağlar Söyüncü, Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldıİklim değişikliği felaketi: 2023'te 26 Milyon kişi yerinden olduİBB Meclisine kavga nedeniyle ara verildiTürk bilim insanlarının kutup bölgesindeki araştırmaları sürüyor

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle