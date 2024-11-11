KPSS Tarihi ve Merkezi Atama

KPSS artık Eylül ayında yapılacak bir şey diye gördüm bu doğru mu? eğer doğruysa merkezi atama tarihlerinde bir değişiklik olur mu olması gerekmez mi

KPSS artık Eylül ayında yapılacak bir şey diye gördüm bu doğru mu? eğer doğruysa merkezi atama tarihlerinde bir değişiklik olur mu olması gerekmez mi