KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


11 Kasım 2024 17:52
Uzman erbaş eğitiminde aöf sınavı

Uzman erbaş eğitiminde iken aöf sınavlarına girilebiliyor mu?

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