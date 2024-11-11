Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Kasım 2024 17:53
Direk Grafi Çekim sayısı analiz ?
selamlar radyoloji teknikeri olanlar varsa çalıştıkları yerin nüfusu (yerin ismini söylemeye gerek yok)ve günlük yapılan çekim sayisini yazabilirmi (örnek 150 bin nüfus 200 çekim poliklinik )

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