Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Kasım 2024 19:10
Özel Eğitime Geçiş
Arkadaşlar merhaba.Türkçe öğretmeniyim,özel eğitime geçmek istiyorum.Acaba nasıl bir yol izlemeliyim?

Sansasyonell
Aday Memur
11 Kasım 2024 20:02

Özel eğitimciler bırakmaya çalışıyo siz geçmeye çalışıyosunuz ilginç

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