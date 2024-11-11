gih başvurusu red gelip mahkemeye verenler

Merhabalar arkadaşlar eş durumundan gih şartlarını karşılayıp red gelip mahkemeye verenler var mı ? eğer var ise elinde emsal kararlar, dava dilekçeleri olan varsa özelden iletişime geçebilir mi ?

Merhabalar arkadaşlar eş durumundan gih şartlarını karşılayıp red gelip mahkemeye verenler var mı ? eğer var ise elinde emsal kararlar, dava dilekçeleri olan varsa özelden iletişime geçebilir mi ?