Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Kasım 2024 19:25
gih başvurusu red gelip mahkemeye verenler
Merhabalar arkadaşlar eş durumundan gih şartlarını karşılayıp red gelip mahkemeye verenler var mı ? eğer var ise elinde emsal kararlar, dava dilekçeleri olan varsa özelden iletişime geçebilir mi ?

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