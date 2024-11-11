Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Kasım 2024 19:27
uğradığım şey mobbing mi ???
Merhaba. Majör depresyon anksiyete ve okb rahatsızlığım var. 3 kez hastanede yattım ve ekt bile aldım. Tedavim hala devam ediyor. 10 yıldır aynı yerde çalışıyorum. 20 yıldan fazladır bu rahatsızlıklar bende var. İstirahat Raporu da verildiği çok oluyor. Göğüs sıkışması bile yaşıyorum artık. Yüzde yüz haklıyım demiyorum ama haklı ya da haksız yere rapor verildiği için arkadaşlarım çok sert davranıyor uzun zamandır selam vermiyorlar. Kısmen haklılar ama yine de haddimden fazla psikolojik baskı yapıyorlar ve işin mobbing derecesine vardığını düşünüyorum. sistematiklik yok baskıda ama yalnızlaştırma söz konusu. %40-50 haklı da olsalar iş psikolojik baskı aşamasını aştı. Ne yapabilirim yasal olarak bu baskıyı azaltmak için kısmen haklı olsalar bile ??? Suistimal ettiğimi düşünüyorlar; niyet okumaya çalışıyorlar; muhabbet kurmuyorlar bazı kişiler benle ve ona göre davranıyorlar. Sadece iş deyince akıllarına geliyorum. Çalışma şevkimin kırıldığı kesin ama. Mobbing mi bu ?

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
11 Kasım 2024 19:30

Biraz çalış. Onlar öyle davranmaktan vazgecer


gokhankakiz
Daire Başkanı
11 Kasım 2024 19:34
Mobbing mi değil mi ?
SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Biraz çalış. Onlar öyle davranmaktan vazgecer


gokhankakiz
Daire Başkanı
11 Kasım 2024 19:35
çalışıyorum ama rapor verince doktor; kendilerini bu konuda resetliyorlar!.
gokhankakiz, 59 dk. önce
Mobbing mi değil mi ?

Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
11 Kasım 2024 19:41

branş nedir? siz rapor alınca arkadaşlarınız nasıl etkileniyor? dersinize girmek zorunda mı kalıyorlar, yerinize nöbet mi tutuyorlar neden rahatsız oluyorlar?


jajacoelho
Genel Müdür
11 Kasım 2024 19:50

idare en boş güne nöbet yazdıysa misal nöbetçi öğretmenin 5 saat boş dersi olduğu gün nöbetçiyse o gün sayın hocamın raporu varsa 5 saat boş derse girip öğrencileri idare etmek yıpratıcı oluyor..nöbet günü biraz dinlenirim diyorsun 5 saat derse giriyorsun ..ee bu 2-3 haftada bir tekrar ediyorsa isyan etmekte haklılar biraz

Ahmet Kaleli, 52 dk. önce

branş nedir? siz rapor alınca arkadaşlarınız nasıl etkileniyor? dersinize girmek zorunda mı kalıyorlar, yerinize nöbet mi tutuyorlar neden rahatsız oluyorlar?


gokhankakiz
Daire Başkanı
11 Kasım 2024 19:52
memurum halk eğitim merkezinde.
Ahmet Kaleli, 52 dk. önce

branş nedir? siz rapor alınca arkadaşlarınız nasıl etkileniyor? dersinize girmek zorunda mı kalıyorlar, yerinize nöbet mi tutuyorlar neden rahatsız oluyorlar?


matemkogr
Daire Başkanı
11 Kasım 2024 20:06

Kimse kimseyle arkadaş olmak, sevmek ve sohbet etmek zorunda değil. Yaptıkları da mobbing değil. Sadece sizi diğer iş arkadaşlarından daha az gördükleri ve daha az paylaşımları olduğu için tanımıyor ve tanımak da istemiyorlar.

Bunu dert etmeyin hocam kendinize..

gokhankakiz, 41 dk. önce
memurum halk eğitim merkezinde.
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