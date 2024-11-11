uğradığım şey mobbing mi ???

Merhaba. Majör depresyon anksiyete ve okb rahatsızlığım var. 3 kez hastanede yattım ve ekt bile aldım. Tedavim hala devam ediyor. 10 yıldır aynı yerde çalışıyorum. 20 yıldan fazladır bu rahatsızlıklar bende var. İstirahat Raporu da verildiği çok oluyor. Göğüs sıkışması bile yaşıyorum artık. Yüzde yüz haklıyım demiyorum ama haklı ya da haksız yere rapor verildiği için arkadaşlarım çok sert davranıyor uzun zamandır selam vermiyorlar. Kısmen haklılar ama yine de haddimden fazla psikolojik baskı yapıyorlar ve işin mobbing derecesine vardığını düşünüyorum. sistematiklik yok baskıda ama yalnızlaştırma söz konusu. %40-50 haklı da olsalar iş psikolojik baskı aşamasını aştı. Ne yapabilirim yasal olarak bu baskıyı azaltmak için kısmen haklı olsalar bile ??? Suistimal ettiğimi düşünüyorlar; niyet okumaya çalışıyorlar; muhabbet kurmuyorlar bazı kişiler benle ve ona göre davranıyorlar. Sadece iş deyince akıllarına geliyorum. Çalışma şevkimin kırıldığı kesin ama. Mobbing mi bu ?

Merhaba. Majör depresyon anksiyete ve okb rahatsızlığım var. 3 kez hastanede yattım ve ekt bile aldım. Tedavim hala devam ediyor. 10 yıldır aynı yerde çalışıyorum. 20 yıldan fazladır bu rahatsızlıklar bende var. İstirahat Raporu da verildiği çok oluyor. Göğüs sıkışması bile yaşıyorum artık. Yüzde yüz haklıyım demiyorum ama haklı ya da haksız yere rapor verildiği için arkadaşlarım çok sert davranıyor uzun zamandır selam vermiyorlar. Kısmen haklılar ama yine de haddimden fazla psikolojik baskı yapıyorlar ve işin mobbing derecesine vardığını düşünüyorum. sistematiklik yok baskıda ama yalnızlaştırma söz konusu. %40-50 haklı da olsalar iş psikolojik baskı aşamasını aştı. Ne yapabilirim yasal olarak bu baskıyı azaltmak için kısmen haklı olsalar bile ??? Suistimal ettiğimi düşünüyorlar; niyet okumaya çalışıyorlar; muhabbet kurmuyorlar bazı kişiler benle ve ona göre davranıyorlar. Sadece iş deyince akıllarına geliyorum. Çalışma şevkimin kırıldığı kesin ama. Mobbing mi bu ?