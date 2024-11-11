KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Kasım 2024 19:59
Sağlık bakanlığı mühendis alımı yapıyor mu?

Merhabalar. Ben biyomühendisim. Ne devlette ne de özel de iş imkanı olmayan bir meslek sahibiyim. Öyleki şu kpssden 100 puan alsam yine atanma umudum bölümümden yok. Ne yazık ki birçok bölüm atanma puanlarını şu alımda olmasa şunda atanırım ümidi taşırken ben hiçbir şey ümit ed


Hataem
Aday Memur
11 Kasım 2024 20:00

aten şansım yok. Açıktan 4001 büro personeli alımların


Hataem
Aday Memur
11 Kasım 2024 20:02

...edemiyorum. 85.5 puanım var. Merkezi de bir şansım olmadığını biliyorum. Lakin açıktan 4001 büro personeli alımlarında ya da mubaşirlikte bir şansım olabilir mi? Telefondan yazdığım için çok sıkıntı oldu. Özür dilerim.


Sansasyonell
Aday Memur
11 Kasım 2024 20:03

Evet

Hataem, 31 dk. önce

...edemiyorum. 85.5 puanım var. Merkezi de bir şansım olmadığını biliyorum. Lakin açıktan 4001 büro personeli alımlarında ya da mubaşirlikte bir şansım olabilir mi? Telefondan yazdığım için çok sıkıntı oldu. Özür dilerim.

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