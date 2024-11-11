Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Kasım 2024 20:59
Sosyal çalışmacı unvan değişikliği

Arkadaşlar hemsirelikten sosyal hizmete unvan değişikliği yapmayı düşünüyorum çalışmak için yeterli kaynak bulamıyorum tavsiyeleriniz nelerdir acaba sınava hazırlananlar var mı?

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