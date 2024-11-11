Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


11 Kasım 2024 21:09
Tedavi Hk.

Merhaba ben kanserden dolayı raporluyum, Kamuda çalışıyorum. 18 ayım dolmak üzere ikinci 18 ayı devam edebiliyor muyuz ve aynı şekilde alabiliyor muyuz yani kontrollü raporun devamı olarak. Ayrıca bir belge gerekir mi ve özel hastane kabul olur mu bu ikinci 18 ayda. Doktorum özel hastanede çünkü. Bilgisi olan var mı acaba. İlgili yönetmeliği okudum bu arada ama tam emin olamadım.

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