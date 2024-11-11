Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Kasım 2024 21:34
sağlık mazereti nedeniyle atama

Sözleşmeli zabıt katibiyim eşimle birlikte tüp bebek tedavisi görmemiz gerekiyor. Çalıştığım ilçede tüp bebek tedavisinin olmadığına dair durum bildirir sağlık kurulu raporu ve ilçede bu tedavinin olmadığına dair yazı aldım. Daha önce bu tedavi için mazereti kabul olan var mı acaba

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