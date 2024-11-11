KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Kasım 2024 21:45
İptal sorular hk

Arkadaşlar örnek veriyorum coğrafyadan iptal edilen o soruları coğrafya hocaları sınav bittikten sonra açıklamalarında doğru cevabı verdi nasil hata varda iptal oluyor hata varsa coğrafya hocaları hata var diyip doğru cvp soyleyemezdi


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Aday Memur
11 Kasım 2024 22:04

Puanınız kaçtı kaç oldu hocam

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