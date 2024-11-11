Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


11 Kasım 2024 22:38
Tubitak ume arge proje teknisyeni

Tubitak ume arge proje teknisyeni ne yapar. Şartları maaşları nasıldır bilenler cevap verirse çok güzel olur hayırlı günler cümleten.

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Eski taşeron - yeni kadrolu işçiler

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