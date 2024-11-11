Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Kasım 2024 23:02
Vasilik ve tek çocuktan dolayı bilgi amaçlı

Vasilik kararı mahkeme tarafından alınan ve tek çocuk olan küçük bir batı ilinde çalışan ailesini yanına getiren tedavisini yanında küçük batı ilinde yaptıran şarktan muaf oluyor mu ?personel mi sosyal hizmetler mi konu hakkında bilgi verir.Ayrıca bilgisi olan varsa cevap verirse memnun olurum .Memlekete gitmek yerine bulunduğum ilde ailemin yanında olması dolayı şarktan muaf olunuyor mu?


İşbututanak
Aday Memur
11 Kasım 2024 23:04

Babamın rahatsızlığından dolayı tek çocuk ve vasilik kararı aldım.


İşbututanak
Aday Memur
11 Kasım 2024 23:08

Şuan rekabetçi iznindeyim şarktan muaf için tek çocuğu ve vasilik kararım mevcut babam bana kısıtlı


Brse
Aday Memur
11 Kasım 2024 23:19

Şarktan muafsın diye biliyorum


Brse
Aday Memur
11 Kasım 2024 23:21

Ama emniyetin işi belli olmaz. Doğu da hastane imkanlarinin geniş olduğu bir ile tayinini cikartabilirler. O zamanda idare mahkemesine gidersin


İşbututanak
Aday Memur
11 Kasım 2024 23:40

Şef cevapların için tşk ederim.Madde 30 göre 2 senede bir raporu tazesini sunmam mı gerekecek bildiğim kadarıyla madde 30 sağlık sebebiyle erteleme.Benim babam kısıtlandı vasilik verildi sağlık kurulu raporunda yazıyor geniş geniş uzun uzuna muaflık ile erteleme aynı şey mi ekstra ne şekil dilekçe yazacağım ki

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