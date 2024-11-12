Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Kasım 2024 06:28
imkansızı istemek

Nihayet sesimizi bir duyan olmuş haberleştirmiş.Bir dönemde bu kadar aşırı derecede ölçme değerlendirme akla bilime aykırı,ölçme değerlendirme arasında ders işlemeye çalışıyoruz,neyi öğretti ki neyi ölçeceğiz.İlkokulda hiç ölçme değerlendirme görmemiş bir çocuğa ölçme değerlendirme bombardımanına tabii tutuyoruz.Bu kadar çok test kağıdı nasıl saklanacak nasıl depolanacak.Bir sınıfta 40 öğrenci varsa bu öğretmen ölçme değerlendirme yapmak için kucağında fotokopi makinesiyle gezmesi gerekir.Sadece bir sınıf için yılda 1200 sayfa evrak doldurulacak.

https://www.memurlar.net/haber/1117676/edebiyat-ogretmenlerinde-angarya-artti.html


selcukturkce
Genel Müdür
12 Kasım 2024 10:00

Bunları isteyenler gerçekten hiç mi düşünmediler bunun uygulanabilirliğini! Aklına bir şey gelen hemen yapılsın, demiş sanki.

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