2025 Mayıs Sendika Sayıları.

Merhaba arkadaşlar forumda genel izlenimim herkes aldığı maaştan ya da çalışma ortamından şikayetçi, işçilerin maaşı bile memur maaşını geçer oldu bunu çözmek bizim elimizde olan bir şey bizden başkası da bunu düşünmez ve umurlarında hiç değil. Herkes 2 büyük konfederasyondan şikayetçi ancak baktığımızda üye sayılarında bir azalma yok nasıl oluyor bu iş ? Neden bu kadar şikayetçiyken hala o iki konfederasyon bu kadar büyük kalabiliyor ? Bakın arkadaşlar 2024 temmuz ayı sayımında toplam 743.220 kamu emekçisi arkadaşımız sendikasız çıktı, arkadaşlar bu büyük bir rakam bu arkadaşlarımız 3. ve 4. büyük konfederasyona dağılsa bile mevcut iki yandaş konfederasyona korku salacaklar arkadaşlar. Bu korku ikliminde mevcut yandaş sendikalar zamanın gelmesini beklemeden yetkiyi kaybetmemek adına hükümetle masaya oturup yeni kazanımlar elde edebilir sırf koltuğu kaybetmemek adına bile bunları yapabilirler. Sizlerden ricam abilerim ablalarım ya da kardeşlerim doğacak olan çocuklarınızın, torunlarınızın hakkını bu yandaş sendikalara yedirmeyin memurun hakkı bu enflasyon ortamında 38-45 bin TL bandında bir rakam değil bunu hepimiz iyi biliyoruz insanca yaşamak istiyoruz. Markete gittiğimizde çocuğumuz bir şey istemesin diye hızlıca temel ihtiyaçlarımızı alıp çıkıyoruz. Bunun artık önüne geçmek bizim elimizde Mayıs ayı sayımlarına kadar yalnızca bir dönem mevcut yandaş iki sendikadan istifa edip 3. ya da 4. konfederasyona bağlı sendikalara geçmenizi rica ediyorum sizden. Ya onlarda aynısı gibi olursa diyeceksiniz, aynısı gibi olursa onları da değiştirmek yine biz kamu emekçilerinin elinde fakat deneyin en fazla bir yıl kaybedersiniz ama memur son 3 5 yıldır zaten kaybediyor. Lütfen kamu emekçisi arkadaşım, ağabeyim, ablalarım uyanın artık benden geçti 2 seneye emekli olurum diye düşünmeyin lütfen...