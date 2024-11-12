Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Kasım 2024 09:46
2/2 polis memuru yeşil pasaport alabilir mi?

Öncelikle merhaba,

Babam vefat etmiş bir polis memuru. Üniversite öğrencisi olduğum için babamın maaşından ve sosyal güvencesinden faydalanmaktayım. E-Devlet üzerinden kontrol ettiğim zaman babamın 2/2 kademesine sahip polis memuru olduğunu görüntülemekteyim. Babamın üzerinden yeşil pasaport alabilir miyim? Teşekkür ederim.

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