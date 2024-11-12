Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Kasım 2024 09:46
Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?

Öncelikle merhaba,

Babam vefat etmiş bir polis memuru. Üniversite öğrencisi olduğum için babamın maaşından ve sosyal güvencesinden faydalanmaktayım. E-Devlet üzerinden kontrol ettiğim zaman babamın 2/2 kademesine sahip polis memuru olduğunu görüntülemekteyim. Babamın üzerinden yeşil pasaport alabilir miyim? Teşekkür ederim.


erdem2286
Aday Memur
12 Kasım 2024 10:29
Alabilir

Ragıp Gelibolu
Memur
12 Kasım 2024 10:52

Öncelikle babana Allah'tan rahmet dilerim.

Başka yerde çalışmıyorsan (SGK girişin yoksa) ve 25 yaşından küçüksen alabilirsin.

İl Nüfus Müdürlüğüne gitmeden önce İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip babanın sigorta durumunu gösteren evrak alman gerekli


secret.lifee
Daire Başkanı
12 Kasım 2024 11:13

18/25 yaş arası EĞİTİMİN DEVAM ETTİĞİ SÜRECE alabilirsin. Öğrenci olman ve SGK lı olmaman kaydıyla ayrıca evli de olmaman gerkir . Öğenci belgesi veya elektronik imzalı öğrenci belgesi ile EMn müd Pers. şb git Ordan babanla ilgili evraklar alırsın Snra nüfustan pas çıkarırsın. Başkası ile evlenmemişse Annen de alabilir pasaport. 25 yaşını doldurdğun an pasaport hakkın kaybedersin. Ayrıca 25 yaşını doldurmadna önce SGK girişin olursa yine hakkını kaybedersin

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