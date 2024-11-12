KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


12 Kasım 2024 10:05
anayasa mahkemesi polis akademisi
anayasa mahkemesi polis akademisi öğrenci alımına ait kararı iptal etti gerekçeyi neler bilgisi olan var mı

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