Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Kasım 2024 10:05
TÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.

TUIK mahkemeden belge sakladı

Enflasyon hesabında kullandığı fiyatları sır gibi saklayan TÜİK, listeyi mahkemeye de vermedi. TÜİK savunmasında zamları iktidarın yaptığına işaret etti.

Erdoğan SÜZER - TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonlarca emekli ve çalışanın maaş zammını ilgilendiren davada mahkemeye 85 sayfalık savunma verdi ancak 2 yıldır halktan gizlediği ürün fiyatlarını mahkemeden sakladı. Enflasyonu görevi gereği hesapladığını belirten TÜİK, eleştirilen ve dava konusu yapılan memur, işçi ve emekli maaş zamlarını kendisinin değil, karar vericilerin (iktidarın) yaptığını ifade etti.

Kaynak: Bir memur sitesi


impostor
Şube Müdürü
12 Kasım 2024 10:11

Ya aslında Erdoğan düzeltecek her şeyi de adama engel oluyorlar, Erdoğan bir başa gelse bunları yoluna koyacak.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Enflasyon hedefi tutacak mı ?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiİşçi maaşı memur maaşını iyice geçtiDevlet memuruna brüt asgari ücret üzerinden sigorta primi yatırılması?2025 Ocak Zam Oranı %10'u Geçmeyecektir!Memur maaşı vs asgari ücret2025 ocak zammı3600 Ek Gösterge Sözü Yalan Mı Oldu?2025 Mayıs Sendika Sayıları.Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklaması

Sözlük

ekonomist 3 sigara içen öğrenciler 2 Eski sevgilinin engeli kaldırması 3 sayesinde 3 sanal alemde delikanlılık aramak 2 aç karnına kahve içmek 1 Kozmolojik işlev 1 Markette sıra beklemek 1 Transendental Felsefe 1 bir ömrü harcamak 3

Son Haberler

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavı başvuruları başlıyorBorsa güne düşüşle başladıBrent petrolün varil fiyatı 71,60 dolarPolis akademisine öğrenci alımını düzenleyen kanuna iptal kararıŞov uğruna canını hiçe saydı, kaza yapınca arkasına bakmadan kaçtı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle