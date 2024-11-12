Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Kasım 2024 10:10
YENİ AÇILACAK CEZAEVLERİ
öncelikle tüm infaz koruma ve mesai arkadaşlarıma hayırlı günler dilerim bilhassa Çine hakkında bilgisi olan var ise paylasabilirse sevinirim hayırlı günler...

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