KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Kasım 2024 10:33
Belediyelerde ruşvet dönüyor mudur?

Bu soruyu sorma ve konu açma sebebim.

Ruşvet alıp almamaları değil..

Bu ülkede az da olsa savcı ve hakim var onların işi bunlar

Ruşvet varsa bizi ilgilendiren kısmı şu ki

Belediyeler hiç kadro açmıyor..

Belediyelerde ruşvet dönüyorsa kadro hiç de açılmaz

Oysaki imkan olarak çok da iyiler...


figo0
Aday Memur
12 Kasım 2024 12:32

belediye öyle yerdir ki her gelene itaat etmek zorundasın. öyle lanet pislik yerlerdir. gidin adliyeye, sgk ye atanın ama minnetsiz olun.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Merkezi alım2024 KPSS İptal Nedeni !!Bir duyuma göre 2024 Kpss iptal edilecekmis!!!Berna sorusu maddi hata var denilerek iptal edildi ya diğerleri ??Özel sektörde mali müşavir olarak çalışıyorum.Özel sektörde mutlu değilim. 37 yaşındayım sizce ne yaSınavın iptal olmasını istemek en hafif tabiriyle akıl tutulmasıdırÖnce KPSS 2022 Şimdi KPSS 2024İptal sorular hkKPSS'de yüksek puan almak yerleştirilmek için yeterli değildir?Sınav iptal olmalı.

Sözlük

seyyal 1 mide yanması 1 mefhum 1 sınav sorularını veren hocalar 1 müddei-i umumi 1 Doğalgaz patlamaları 1 feriştah 1 hülya baygın 1 ekonomist 3 moleküler gastronomi 2

Son Haberler

Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebiBorsa günün ilk yarısında gerilediBahçeli kendisine soru soran gazeteciyi böyle azarladı: 'Mesleği bırak'Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'dan itiraf mektubu

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle