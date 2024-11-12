Belediyelerde ruşvet dönüyor mudur?

Bu soruyu sorma ve konu açma sebebim.

Ruşvet alıp almamaları değil..

Bu ülkede az da olsa savcı ve hakim var onların işi bunlar

Ruşvet varsa bizi ilgilendiren kısmı şu ki

Belediyeler hiç kadro açmıyor..

Belediyelerde ruşvet dönüyorsa kadro hiç de açılmaz

Oysaki imkan olarak çok da iyiler...