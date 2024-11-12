Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Kasım 2024 10:43
İlksan İkraz Limiti Yükseltme

Arkadaşlar merhaba. Ocak ayında İlksan ikraz limitlerinde bir yükseltmeye gidebilir mi? Şu an için genel ikraz limiti 150000 tl. Bu süreçte yeni zamlı maaşlar ile birlikte mesela 250000 olma ihtimali var mı? İlksanı aradım ama bir bilgi vermiyorlar.


beyazdag06
Şef
12 Kasım 2024 12:38
Sanırım talebe bağlı
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