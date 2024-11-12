Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


12 Kasım 2024 11:15
YÖK Unvan Değişikliği Sınavı Bilgisayar programcılığı soru itirazı?

İyi forumlar, sınav sorularında hata tespitinde bulunan ve itirazda bulunacak olan var mı ?

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