2025 En İyi Online YDS Kursu

Arkadaşlar size tavsiyem hangi kursa giderseniz gidin bu işin %50 si sizde bitiyor. Üstüne düşüp zaman ayırıp çalışmanız lazım. Bir de son dakika kurs arayışına giren de çok arkadaşım var. Bu çok yanlış son 1 ay da 2 ayda kimse bir şey öğrenemez. Şimdiden başlamanız lazım. En az 4-5 ay ayırmanız lazım. Bol bol okuma ve kelime çalışması yapmanız lazım. Tabii ki kesinlikle kişinin tek başına hazırlanacağı bir sınav da değil. Doğru yönlendiren bir hoca ve eğitim programıyla kişinin azmi de birleşirse 70+ ları görmek o kadar da zor değil.