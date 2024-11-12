KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


12 Kasım 2024 11:44

2025 En İyi Online YDS Kursu
Merhaba arkadaşlar 2025 ilkbahar YDS sınavına hazırlanmak istiyorum. Online yds kursu arayışındayım. Hem benim hem de ilgilenen diğer adayların kurs arayışına yardımcı olabilmek adına anketi başlatıyorum, görüşlerinizi bekliyorum.

Bu ankete 2 saat 1 dakikada, 19 kişi oy kullandı

Merhaba arkadaşlar 2025 ilkbahar YDS sınavına hazırlanmak istiyorum. Online yds kursu arayışındayım. Hem benim hem de ilgilenen diğer adayların kurs arayışına yardımcı olabilmek adına anketi başlatıyorum, görüşlerinizi bekliyorum.

Hasan Ertürkkk
12 Kasım 2024 11:49

Ben Kariyer Yolundan eğitim aldım bu dönem. Sınav 3 ünde oldu henüz sonuçlar açıklanmadı ama eğitim süreci çok verimli geçti. 70 üstü hedefliyorum. Kontrol ettiğim kadarıyla da 77,5 gibi bir puan alacağım inşallah.


Sönmez Yürekli
12 Kasım 2024 11:59

Çok iyi olmuş anket açılması bende şu an araştırma içerisindeyim. Burayı takipte olacağım. Lütfen oy verenler görüşlerini de bildirsinler, kursların imkanlarından da bahsetsinler ki doğru tercihler yapabilelim. Hem zaman, hem para çok kıymetli. Doğru yere harcayabilelim. Ben aslında modadil, kariyer yolu ve akın dil arasında kaldım kendi araştırmalarımda. Henüz netleştiremedim ama hafta sonuna kadar artık karar verip bir yere yazılmam lazım.


hako bilgili
12 Kasım 2024 12:09

Arkadaşlar size tavsiyem hangi kursa giderseniz gidin bu işin %50 si sizde bitiyor. Üstüne düşüp zaman ayırıp çalışmanız lazım. Bir de son dakika kurs arayışına giren de çok arkadaşım var. Bu çok yanlış son 1 ay da 2 ayda kimse bir şey öğrenemez. Şimdiden başlamanız lazım. En az 4-5 ay ayırmanız lazım. Bol bol okuma ve kelime çalışması yapmanız lazım. Tabii ki kesinlikle kişinin tek başına hazırlanacağı bir sınav da değil. Doğru yönlendiren bir hoca ve eğitim programıyla kişinin azmi de birleşirse 70+ ları görmek o kadar da zor değil.


mucize87
Aday Memur
12 Kasım 2024 12:19

Yds time da iyi diye biliyorum. Ben kurs almadım ama bir arkadaşım önermişti.


maidenal
12 Kasım 2024 12:34

Ben Kariyer Yolundan Almanca YDS eğitimi almıştım. Muhtemelen konu ingilizce yds için açılmış ama Almanca YDS'de Erdem Karabulut gibi dev bir hocayla çalışan kurumun ingilizce ydssi de iyidir diye düşünüyorum. Tanıyan bilir Erdem hocayı. Almanca öğretmenleri, akademisyenler bilir. Almanca da bir tık üstü yoktur. Varsa bilen söylesin.


pinaraygul
12 Kasım 2024 12:41

akın dili tavsiye ederim tabi derse ahmet akın hoca giriyorsa.


irmakkader
Aday Memur
12 Kasım 2024 12:44

YDS'de Kariyer Yolunun üstüne tanımam. 3 defa sınav ve kurs deneyimi yaşayan biri olarak gönül rahatlığıyla Kariyer Yolunu önerebilirim. Zaten arkadaşlar siz de arayın, sorun burada ismi yazan kurumları en çok hangisi içinize siniyorsa ona kaydolun. Ama şunu söyleyim telefondaki ilgiden bile anlayacaksınız neden Kariyer Yolu.


burcu sönmezer
12 Kasım 2024 12:51

Anket devam ediyor. Şu ana kadarki katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Kafamdaki kurs sayısını 2'ye düşürebildim şu an için.

Toplam 8 mesaj

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