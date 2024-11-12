Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


12 Kasım 2024 12:27
DİB Ünvan Değişikliği (Avukatlık) Sınavı

Merhaba herkese hayırlı olsun. memurlar netin bir çalışması olacak mı? gysakademi full paket sınav kayıtlarını açmış. Başarılar herkese...

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