Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Kasım 2024 12:45
Eğtim Durum Tayini
il genelinde Pdc boşluk olmaması sebebiyle eğitim durumu tayinine red gelme ihtimali var mıdır?

berkehan81
Şube Müdürü
12 Kasım 2024 13:28

Şu ana kadar pdc nedeniyle eğitim durumu tayini red olan duymadım. Genel olarak eğitim tayini isteyen herkes istediği yere gitti. Eğer sizinki red veya kobul olursa buraya yazmayı unutmayın.

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