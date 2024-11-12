Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Kasım 2024 13:06
Muhasebe öğretmenliği

Merhaba Sevgili Hocalarım; İşletme bölümü mezunuyum, 2016 yılında pedagojik formasyon aldım. Öğretmenlik atamaları yapıldığında muhasebe öğretmenliğine başvuru yapmayı düşünüyorum ancak daha önce kapatılan Gazi Üniversitesi Muhasebe Öğretmenliği Bölümü mezunlarına öncelik tanındığı yönünde bir bilgi aldım. iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olup da 2023 ve 2024 yıllarında muhasebe öğretmeni olarak atanan hocalarım var mı? Müsait zamanınızda sorumu yanıtlarsanız sevinirim, şimdiden teşekkürler...

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