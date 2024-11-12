Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Kasım 2024 15:13
Lisans tamamlama

ben önlisans mezunu olarak derece kademe 7/1 lisans tamamlayınca ne faydası olur ilçe sağlıkta tıbbi sekreterim


Sahin-80
12 Kasım 2024 15:44

Lisansa tamamlarsan 2 kademe alırsın


Türk35
Aday Memur
12 Kasım 2024 15:51

maaş ne kadar artar ki sağolun

Sahin-80, 1 saat önce

Lisansa tamamlarsan 2 kademe alırsın

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