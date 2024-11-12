Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Kasım 2024 15:31
Memursen Memuruna Sahip Çık Bikaç Sene Sonra Üye Bulamayacaksın!

Memurun alım gücü düştü .Yıllarca okuyup KPSS ile atanıp karşılığını alamaz oldu. Torpille Kamuda işe girenler Kpss ile atanan insanlardan daha iyi özlük haklara sahip yakında üyelerin sıfırlanacak uzak değil çok yakında....Memuruna sahip ÇIK!!!


meeemurrbeyy
Aday Memur
12 Kasım 2024 15:59

Siz hala üye misiniz ? Yazıklarınıza göre üyesiniz sanırım, işte bu yüzden sendikanız bu söylemlerinizi dikkate almıyor üye olmayın arkadaşlar üye olmayın ki mecburen bir çaba içine girsin bu memur-sen de , Kamu -sen de şuan koltuk sevdasına seslerini çıkartmıyor. Alternatifleri güçlendirelim ki sizin bugün burada ettiğiniz sitemi görüp biraz çaba sarf etsinler.

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