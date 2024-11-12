Deprem bölgesinden geçiş yapmak istiyorum, muvafakat isteğime cevap yazılmıyor

Merhaba,

Deprem bölgesinde bir üniversitede Araş. gör. kadrosunda 6 yılı aşkın görev yapmaktayım. Depremden sonra hem psikolojik hem ailevi sebeplerle kadromu taşımak istiyorum. Bu hususta bir kamu kurumunda açılan bi kadroya dilekçemi verdm, kurum da üniversiteden muvafakat istedi. Ancak rektör kimseye muvafakat vermiyorum diyerek dilekçemi bekletiyor. Bölümden görüş olarak olumlu cevap alınmasına rağmen rektör sözel olarak reddettiği için aylardır bekliyorum. Bu süreçte maddi manevi çok yıprandık.

1- Bu konuda neler yapabilirim? Hakkımı nasıl arayabilrim

2- 2024 KPSSye de girdim ama kadro ilanı oldupunda istifa edip direk kadroya yerleşebilir miyim, yoksa 6 ay dolması mı gerekiyor?

3- Meslek liselerinde alanımla ilgili öğretmenlik düşünüyorum. formasyonsuz yıllık görev sürem dolayısıyla geçiş yapabilir miyim, yoksa illa formasyon mu gerekli? Eğitim bilimlerinden sınava mı girmem gerekir? Kadro ilanları nasıl oluyor meslek lisesi için de sık sık açılıyor mu alan ile ilgili nasıl takip etmeliyim bilemiyorm?

4- Ankaraya yerleştik şu anda eşimle, başka neler yapabilirim, ne öneriniz olur?

tüm tavsiyelerinize açığım :(