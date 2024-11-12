Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


12 Kasım 2024 16:02
Deprem bölgesinden geçiş yapmak istiyorum, muvafakat isteğime cevap yazılmıyor

Merhaba,

Deprem bölgesinde bir üniversitede Araş. gör. kadrosunda 6 yılı aşkın görev yapmaktayım. Depremden sonra hem psikolojik hem ailevi sebeplerle kadromu taşımak istiyorum. Bu hususta bir kamu kurumunda açılan bi kadroya dilekçemi verdm, kurum da üniversiteden muvafakat istedi. Ancak rektör kimseye muvafakat vermiyorum diyerek dilekçemi bekletiyor. Bölümden görüş olarak olumlu cevap alınmasına rağmen rektör sözel olarak reddettiği için aylardır bekliyorum. Bu süreçte maddi manevi çok yıprandık.

1- Bu konuda neler yapabilirim? Hakkımı nasıl arayabilrim

2- 2024 KPSSye de girdim ama kadro ilanı oldupunda istifa edip direk kadroya yerleşebilir miyim, yoksa 6 ay dolması mı gerekiyor?

3- Meslek liselerinde alanımla ilgili öğretmenlik düşünüyorum. formasyonsuz yıllık görev sürem dolayısıyla geçiş yapabilir miyim, yoksa illa formasyon mu gerekli? Eğitim bilimlerinden sınava mı girmem gerekir? Kadro ilanları nasıl oluyor meslek lisesi için de sık sık açılıyor mu alan ile ilgili nasıl takip etmeliyim bilemiyorm?

4- Ankaraya yerleştik şu anda eşimle, başka neler yapabilirim, ne öneriniz olur?

tüm tavsiyelerinize açığım :(

Çok Yazılan Konular

2023 ekim donemi docentlik basvurulariAkademik zam2024 Ekim DoçentlikTÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Araştırma Bursu BELÇİKADocent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleriKişiye Özel Akademik Kadro İlanına Başvurdum, 4 Kat Puan Farkına Rağmen Elendim.2023 Ekim dönemi başvuran ve hakkında asgari koşulu sağlamıyor iddiası olan doçent adaylarıÖğretim üyesi kurum değiştirirken istifa edebilir mi?

Sözlük

Bios 1 dolandırıcılık 3 Transendental Felsefe 1 cecot 1 bankacılık uygulamalarında suç işleyen bankacı var mı sorusu 1 nardan aşı yemeği 3 ekonomist 3 gattaca 1 sigara içen öğrenciler 2 moleküler gastronomi 2

Son Haberler

Fırat Çakıroğlu'nun annesi, oğlunun şehit sayılması için Valiliğe başvurduTBMM Genel Kurulu toplandıA Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldıTakla atan hafif ticari araçtaki üniversiteli Hasret yaşamını yitirdiGaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle