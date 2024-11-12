Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Kasım 2024 16:09
4B Personel Katip,Mübaşir vb. olabilir mi?

4B personel çalıştığı süreçte Adalet Bakanlığı'nın sınavına girip

Katip, Mübaşir olabilir mi? yoksa belli bir süre beklemesi veya istifa etmesi mi gerekir


E.Kayı Han
Editor
12 Kasım 2024 16:20

Şu anda hangi kurumda çalışıyorsunuz?


Sansasyonell
Aday Memur
12 Kasım 2024 16:31

Millet adliyeden kaçıyo siz niye girmeye çalışıyorsunuz

Toplam 2 mesaj

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