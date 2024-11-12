Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Kasım 2024 16:54
Özel Günler İkrazı Bu Öğretmenler gününde yokmuş

Bekleyen arkadaşlar varsa bilginiz olsun. Kesin bilgi DEĞİLDİR.


beyazdag06
Şef
12 Kasım 2024 17:31
Kim dedi??

beyazdag06
Şef
12 Kasım 2024 17:34
Ayın 20 si itibariyle başlar dedi müşteri temsilcisi

MstafaDgN
Aday Memur
12 Kasım 2024 17:34

İlksan ile görüşen bir arkadaşım söyledi hocam o yanlış anlamış olabilir , belki bende yanlış anlamış olabilirim. Henüz yok demekte istemiş olabilirler. O yüzden kesin bilgi DEĞİLDİR diye belirtme gereği duydum .

beyazdag06, 2 saat önce
Kim dedi??
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Norm fazlası resen atamaUğradığım şey mobbing mi?Sistemsel sıkıntı nedeniyle norm fazlası yapılması11-15 mesleki çalışma Uzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasiİlksan İkraz Limiti YükseltmeŞef Kadrosunun Maddi ve Manevi Yok Oluşu.İmkansızı istemekHizmetin gereği soruşturma

Sözlük

cinsiyet değiştirme 2 mülahaza 1 istatistik 2 tekerlekli sandalye 1 Sigara içerken,duman halkaları yapmak 1 Tosuncuk 1 Uranüs 1 Nietzsche 1 ekonomist 3 Dünya Bekarlar Günü 1

Son Haberler

Hatay'da freni boşalan beton mikseri 3 araca çarptı: 4 yaralı'Etki ajanlığı düzenlemesi ancak yeni suçlar icat etmeye yarar'Borsa günü düşüşle tamamladıAdnan Oktar ile bağlantılı 4 Hakim ve Savcı yargılanması başladıSamsun'da eşini fuhşa zorlayan koca tutuklandı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle