Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Kasım 2024 17:04
Uzman ve baş öğretmenlik be zaman verilecek

arkadaşlar ÖMK bir ay önce çıktı. 20 yılını dolduranlara Baş öğretmenlik verilecek ancak bu ne zaman olacak.


lutt
Şube Müdürü
12 Kasım 2024 17:50

24 kasıma mı kaldı acıklama yok

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Norm fazlası resen atamaUğradığım şey mobbing mi?Sistemsel sıkıntı nedeniyle norm fazlası yapılması11-15 mesleki çalışma Uzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasiİlksan İkraz Limiti YükseltmeŞef Kadrosunun Maddi ve Manevi Yok Oluşu.İmkansızı istemekHizmetin gereği soruşturma

Sözlük

Doğalgaz patlamaları 1 Nietzsche 1 aç karnına kahve içmek 1 sigara içen öğrenciler 2 Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 4 sayesinde 3 köpürtmek 1 mefhum 1 cecot 1 cinsiyet değiştirme 2

Son Haberler

Hatay'da freni boşalan beton mikseri 3 araca çarptı: 4 yaralı'Etki ajanlığı düzenlemesi ancak yeni suçlar icat etmeye yarar'Borsa günü düşüşle tamamladıAdnan Oktar ile bağlantılı 4 Hakim ve Savcı yargılanması başladıSamsun'da eşini fuhşa zorlayan koca tutuklandı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle