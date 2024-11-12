Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Kasım 2024 17:04
Uzman ve baş öğretmenlik ne zaman verilecek

arkadaşlar ÖMK bir ay önce çıktı. 20 yılını dolduranlara Baş öğretmenlik verilecek ancak bu ne zaman olacak.


lutt
Şube Müdürü
12 Kasım 2024 17:50

24 kasıma mı kaldı acıklama yok


egeliinci
Genel Müdür
12 Kasım 2024 21:11

24 kasımda online eğitimde olmadan direk yılbaşından itibaren başöğretmenlik veriyoruz derlerse mükemmel olur


ALİYAS
Daire Başkanı
12 Kasım 2024 21:13
seçime kadar sallarlar bence...

ömer42
Genel Müdür
13 Kasım 2024 17:49

Yönetmelik yayımlanacak

Kılavuz yayımlanacak

Yüz yüze ve uzaktan eğitimler tamamlanacak (bakan bir kısmı yüz yüze olacak dedi. Süreci bu uzatacak)

Sertifikalar verilecek

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